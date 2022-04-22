Galatasaray seçimleri için 'durdurma' kararı kaldırıldı

İstanbul
İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, kulüp üyelerinden Fırat Develioğlu'nun açtığı, Galatasaray Kulübü Derneği genel kurulunun iptali istemli davanın kabulüne yönelik itirazları duruşma açarak değerlendirdi. Duruşmaya davacı ve davalı kulüp dernek avukatları katıldı.
Duruşmada, taraf avukatları beyanda bulundu. Davalı Galatasaray Kulübü Derneği avukatları, ihtiyati tedbir kararının kaldırılması ve davacı Fırat Develioğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesini talep etti.
Tedbir kararı kaldırıldı, seçilme hakkına engel olan hükmün icrası durduruldu
Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazı kısmen kabul ederek, 19 Nisan 2022 tarihli duruşmada verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.
Mahkeme, daha önce yatırılan 50 bin liralık teminat karşılığında, 26 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan "ibra edilmeme" genel kurul kararının sonuçlarından biri olan, tüzüğün 59/2 maddesine göre aklanamayan kulüp başkanı, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçilme hakkına engel olan hükmün icrasının tedbiren durdurulmasına yönelik de karar aldı.
Davacı Fırat Develioğlu hakkında suç duyurusunda bulunulması talebiyle ilgili de mahkeme, talepte bulunan kişilerin ayrı suç duyurularında bulunabileceği hatırlatmasında bulundu.
Mahkemenin bu kararıyla, sarı-kırmızılı kulüp yönetiminin açıkladığı takvim doğrultusunda başkanlık seçimi 30 Nisan'da yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu üyesi Avukat Ünlü: Galatasaray Kulübünün önü açılmıştır
Duruşma çıkışı açıklama yapan Galatasaray Genel Kurulu Divan Başkanı Avukat Metin Sinan Aslan, bugün duruşmaya divan heyeti adına katıldığını, kulüp avukatlarının da duruşmayı takip ettiğini söyledi.
Mahkemenin, Galatasaray'ın önünü açtığını ifade eden Aslan, "Bize göre artık 30 Nisan'da Galatasaray'ın seçimi yapılacaktır. Onun dışındaki ayrıntıları bugün kulüpte görüşeceğiz. Seçimin gerçekleştirileceği noktasında bir tartışma olmadığını kamuoyuna deklare edeceğiz. Hakim tedbir kararını kaldırdı ama şöyle farklı bir yöne dikkati çekti. 'Kısmen kaldırıyorum.' dedi. Seçim yapılacak bunda bir kuşku yok ancak biliyorsunuz bizim tüzüğümüze göre ibra olmayanların bir seçim dönemi seçilme yeterlilikleri ortadan kalkıyor. Hüküm yönünden bir tedbir koydu. Yani Burak Elmas bundan sonra yapılacak seçimlere katılma imkanına sahip olacak. O seçilme hakkını kazandı." diye konuştu.
Aslan, "Yeni bir takvim açıklanacak mı?" sorusu üzerine, "Hayır bu süreç devam ediyor. Divan kurulunun listeleri alma dönemi bitti. Yargıcın verdiği kararın bu seçim bakımından uygulanabilme imkanı yok. Bundan sonra mesele önümüzdeki dönem bir seçim olursa Burak Elmas yönetimindeki arkadaşlar seçimlere katılabilirler." ifadelerini kullandı.
Aslan'ın ardından konuşan Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Avukat Metin Ünlü, feri müdahil talebinde bulunduğunu belirterek, "İlk verilen tedbir kararının hukuka uygun olmadığı ve Galatarasay gerçeklerine aykırı olduğu gerekçesiyle bu talebi yaptım. Hukukun üstünlüğü kendine vücut buldu. Mahkeme, yarın yapılacak ilk seçimli genel kurulun önünü açtı. Verilen tedbiri kaldırdı. Dolayısıyla Galatasaray Kulübünün önü açılmıştır. Yarın ilk olmak üzere 30 Nisan'da tahmin ediyorum bu seçim yapılacaktır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun. Verilen ikinci karar, kendileri de bugüne kadar böyle bir talepte bulunmadılar. Böyle bir dava da açmadılar. Şu andaki mevcut iki adayımızla biz kısmet olursa yarın ve 30 Nisan'da yeni başkanımızı seçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Ünlü, bundan sonra bir başvuru yapılması halinde bunun seçim takvimini etkilemeyeceğine vurgu yaparak, "Artık seçim sürecine girmiş oluruz. Bu sürece girdikten sonra bunu artık kimsenin engelleme şansı yok." diye konuştu.
"Yeniden bir takvim olma, seçim zamanı alma ihtimali var mı?" sorusuna Ünlü, "Bana göre yok. Bunu yönetim kurulu takdir eder, başka kimsenin böyle bir hakkı yok. Bundan sonra başka bir takvim açıklanması mümkün değil. Bu takvime mahkeme de bugün izin verdi. Dolayısıyla bundan sonra herhangi bir dava açılsa da tedbir verileceğini zannetmiyorum. Çünkü 2 davadan tedbir talepleri reddedildi. Bu seçim, 30 Nisan'da yapılır. 30 Nisan'da seçilecek başkanı şimdiden kutluyorum." cevabını verdi.
Ünlü, "Mahkeme bugün tedbir kararını kaldırmasaydı Galatasaray bundan nasıl zarar görecekti?" sorusu üzerine, "Bir kere bakın bu kulübün hala bütçesi yok. 470 milyon liralık bir bütçe. Bu zararın altından kimse kalkamaz. Hakim bugün çok doğru bir karar verdi. Yanı sıra transfer sezonu geliyor, amatör şubelerin yapılanması, transferleri geliyor. Bütçesi yapılacak, tüzüğü belki yeniden gündeme gelecek. Bu zararları maddi olarak çok fazla ölçemezsiniz, bir de manevi zarar var. Kulübün üzerine çökecek psikolojik zararı kimse göz ardı etmesin. O nedenle bugünkü karar çok doğru ve hukuki. Hukuk bugün işledi." ifadelerini kullandı.
Avukat Can Natan ise "Mahkeme bugün çok doğru bir karar vererek seçimlerin önünü açmıştır. Dolayısıyla 30 Nisan'da seçimlerin yapılmasına herhangi bir engel kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Ne olmuştu?
Davacı Fırat Develioğlu, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesine, Galatasaray Kulübü Derneği genel kurulunun iptali istemiyle dava açmıştı.
Dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, 27 Mart 2022'de verdiği kararla, genel kurul kararlarının uygulanması halinde Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişimle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ya da tamamen imkansız hale gelmesi ve ciddi zarar doğması ihtimali nedeniyle davacının 50 bin lira teminat yatırmasına karar vermişti.
Mahkeme, bu teminat yatırılması karşılığında 26 Mart'ta yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart'ta alınan genel kurul kararlarının uygulanması ve Galatasaray Kulübü Derneği tüzüğü gereği yönetim kurulu tarafından alınan 23 Nisan 2022'de yapılacak olağanüstü seçim genel kurulu toplantısı ile yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan'da yapılacak ikinci toplantının icrasının tedbiren durdurulmasını hükme bağlamıştı.
Bu karara dernek avukatlarınca itiraz edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.