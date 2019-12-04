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Spor, Futbol

Galatasaray sahasında 2. lig takımı Tuzlaspor'a yenildi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yendi.

Ercan Çakar   | 04.12.2019
Galatasaray sahasında 2. lig takımı Tuzlaspor'a yenildi

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yendi.

53. dakikada Tuzlaspor 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın yarı sahasından çıkmaya çalıştığı pozisyonda araya giren Muhammed Akarslan, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına kaçan Sadık Baş'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sadık Baş, ceza yayının sağ tarafında yaptığı aşırtma vuruşla topu Okan Kocuk'un üzerinden ağlara yolladı.

57. dakikada Emre Mor'un sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken topa ceza sahasında Emin Bayram'ın yaptığı röveşatada, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

90. dakikada Tuzlaspor, skoru 2-0 yaptı. Gökcan Kaya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Sönmez, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Tuzlaspor, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı ve tur için önemli avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

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