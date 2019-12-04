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Spor, Futbol

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Galatasaray mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor yenilgisine ilişkin, "Futbolcularımız keşke şanslarını değerlendirselerdi. Galatasaray, Tuzlaspor ya da bir başkasına mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz." dedi.

Ercan Çakar   | 04.12.2019
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Galatasaray mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki Tuzlaspor karşılaşmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Tuzlaspor'un iyi mücadele ettiğini belirten Terim, "Tuzlaspor'u tebrik ediyorum. Bugün kötü oynadık. Bizden daha çok koştular, uğraştılar, didindiler. 2-0 öne geçtiler ve bitirdiler. Canıgönülden tebrik ederim." dedi.

Tecrübeli teknik adam, maçta görev verdiği bazı futbolcuların beklentilerini karşılayamadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Futbolcularımız keşke şanslarını değerlendirselerdi. Özellikle 5-6 kişi. Galatasaray eğer Tuzlaspor ya da bir başkasına mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz. Forma verdiğim futbolcuların bu formayı çıkarmamalarını isterdim. Onun en iyisi bana göre, en genç olan Emin Bayram'dı. Bugün çok fazla pozisyon da bulmadık. Konuşacak çok fazla şeyimiz de yok. Bugün sahada neredeyse 'Hocam bu formayı niye verdin.' diyecek bazı oyuncular vardı." 

Tuzlaspor Teknik Direktörü Kılıç: Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum

Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Türkiye Kupası'nın hedeflerinde olmadığını aktaran Kılıç, "Galatasaray çıktıktan sonra buradan galibiyet alma hesabını yaptık. İyi oynayacağımızı ve Galatasaray'ı yenebileceğimizi düşündük. Galatasaray da maça istekli başladı. Bir bölümde oyunu geride kabullenmek zorunda kaldık. Hızlı ataklarla gol bulacağımızı hesap ediyorduk. Neticede de öyle oldu. Arkadaşlarımızın istekli ve coşkulu oyunuyla güzel bir akşam oldu. Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Galatasaray karşısında galibiyeti kolay elde etmediklerini anlatan Kılıç, "Türkiye'de alt liglerde de futbol oynanıyor. Sonuçta Türkiye'de sadece 4 büyükler ve Süper Lig yok. Biz de zor olduğunu biliyorduk. Buraya teslim olmaya da gelmedik. Sonucunu düşünmeden keyifli bir akşam olsun istedik. Bu keyfi de verdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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