İstanbul
38. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Demirbay'ın sol kanattan kullandığı serbest atışta Abdülkerim Bardakcı'nın penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda, yere çarpan topu kaleci Muhammed Şengezer köşeden kornere çeldi.
42. dakikada sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçti. Osimhen ile yaptığı verkaçın ardından topu önüne alan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
45+1. dakikada Davidson'un ceza sahasının solunda içeriye çevirmek istediği top, Davinson Sanchez'e çarptıktan sonra Ömer Faruk Beyaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta altıpasın içinde Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağa müdahale etti.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
53. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Keny'nin ceza sahası içi sol çaprazda ayağının dışıyla şık pasında Piatek, altıpasın içinde kaleci Muslera'dan önce meşin yuvarlağa dokunarak filelere gönderdi: 1-1.
59. dakikada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi. Yunus'un kısa pasında topu sağ ayağıyla kontrol eden Barış Alper'in ceza sahası içi sağ çaprazda sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
68. dakikada gelişen Başakşehir atağında Piatek'in sağdan ortasında Torreira'nın ceza sahası içinden yaptığı ters kafa vuruşunda, top direkten döndü.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanını kayıpsız geçti
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz atarken, RAMS Başakşehir'in golünü ise Krzysztof Piatek kaydetti.
Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 18. maçında 16. galibiyetini elde etti. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 50'ye çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.
RAMS Başakşehir ise 6. yenilgisini yaşadı ve 26 puanda kaldı.
23 maçtır kaybetmiyor
Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.
İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
Bu sezon deplasmanda kayıpsız
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.
Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor karşısında yaşadı.
Deplasmanda kazanma rekorunu geliştirdi
Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki kazanma rekorunu geliştirmeye devam ediyor.
Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 8. maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 17 maçlık seri yakaladı.
Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, RAMS Başakşehir deplasmanından da 3 puanla dönerek kendi rekorunu bir adım ileri taşıdı.
Barış Alper Yılmaz, 11. golüne ulaştı
Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Barış Alper Yılmaz, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı.
Süper Lig maçlarında 10 gol atan milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi müsabakalarında da bir kez topu ağlarla buluşturdu.
Abdülkerim'den kritik müdahale
Abdülkerim Bardakcı, ilk yarının son dakikalarında yaptığı kritik müdahaleyle dikkati çekti.
45+1. dakikada Davidson'un ceza sahasının solunda içeriye çevirmek istediği top, Davinson Sanchez'e çarptıktan sonra Ömer Faruk Beyaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta altıpasın içinde Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağa müdahale etti ve takımının soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı.
Kalesini yine gole kapatamadı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 18 maçın 14'ünde kalesinde gol gördü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir'in de gol atmasına engel olamadı.
Galatasaray, ligde geride kalan bölümde Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK maçları haricinde kalesini gole kapatamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, sezonun geride kalan bölümünde 21 gol yedi.
Ahmet Çalık unutulmadı
Sarı-kırmızlı futbolcular, 3 yıl önce trafik kazansında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.
Barış Alper Yılmaz, 42. dakikada attığı golden sonra Ahmet Çalık'ın formasını açtı.
Ahmet Çalık, 2017-2020 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.
Başakşehir, bu sezon ligde ilk iç saha yenilgisini yaşadı
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada turuncu-lacivertli ekibin tek golünü 53. dakikada Krzysztof Piatek kaydetti.
Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 42. ve 59. dakikalarda Barış Alper Yılmaz attı.
Bu sonuçla Süper Lig'de 6. yenilgisini yaşayan Başakşehir, 26 puanda kaldı. 16. galibiyetini alan lider Galatasaray ise puanını 50'ye çıkardı.
Başakşehir, ligde ilk kez sahasında mağlup oldu
RAMS Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de ilk iç saha yenilgisini yaşadı.
Turuncu-lacivertliler, sahasında çıktığı 9 maçın 4'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.
İç sahada Galatasaray'a karşı galibiyet özlemi 7 maça çıktı
RAMS Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi.
Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı takımı ağırladığı söz konusu 7 karşılaşmada 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Başakşehir, iç sahada Galatasaray'a karşı son galibiyetini 18 Kasım 2017'de 5-1'lik skorla almıştı.
Piatek, gol sayısını 13'e yükseltti
RAMS Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, bu sezon Süper Lig'de 13. kez gol sevinci yaşadı.
Piatek, ligde bir maçta 3, 2 müsabakada ikişer, 6 karşılaşmada da birer kez fileleri havalandırdı.
29 yaşındaki santrfor, ayrıca UEFA Konferans Ligi ile Türkiye Kupası'nda da 10 gol kaydetti.
Karşılaşmanın 74. dakikasında sarı kart gören Krzysztof Piatek, cezalı duruma düştü. Bu sezon Süper Lig'de 4. kez sarı kart gören Piatek, ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Zor bir deplasmandan kazanarak ayrılmak sevindirici"
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
Hava şartları nedeniyle zorlu bir maç oynadıklarını belirten Okan Buruk, "Çok fazla uzun topun ve hataların olduğu bölümler gördük. Amacımız kazanmaktı. Kazanacak skor elde ettik. Hücumda kendi kalitemizi ortaya koyabilseydik daha fazla gol atabilirdik. Zor bir deplasmandan kazanarak ayrılmak sevindirici. Yolumuza devam ediyoruz. Avantajımızı devam ettireceğiz. Bu yolda daha iyi oyunlar ortaya çıkarmamız gerekiyor. Son maçlarda kalitemizin zaman zaman altında kaldık. Daha iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Kadro ve oyun olarak iyi olduklarının altını çizen Buruk, "Geçen sezon da hedefimiz tüm maçları kazanmaktı. Tüm maçları kazanmak için oynuyoruz. Tek tek gidiyoruz. Bu arada rekorlar da kırıyoruz. Şampiyonluk üzerine çıkılmış bir yol. Bu anlamda sevinçliyiz. Hedefimiz lig bitene kadar tüm maçları kazanabilmek. Bu hedefi koymak ve arkasından gitmek çok önemli." diye görüş belirtti.
"Galatasaray'ın kapısı onlara her zaman açık"
Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Fernando Muslera ve Dries Mertens hakkında da görüşlerini paylaşan Okan Buruk, "Muslera ve Mertens, çok önemli ve değerli isimler. Bu performansları olduğu sürece Galatasaray'ın kapısı onlara her zaman açık. Muslera, bizim soyunma odasında elimiz ve ayağımız. Çok önemli bir birey. İsteğimiz, bu oyuncuların aynı performansları verdikleri sürece bizimle devam etmeleri. Geçen sezon sonunda görüşmeleri yapmıştık. Yine aynı şekilde kararımızı alırız. İkisi de bizim için çok önemli ve değerli. Onlar istediği sürece onlarla olmak Galatasaray için büyük mutluluk olur." şeklinde konuştu.
"Sara'nın sakatlığının sağ ayağında olması avantaj"
Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın sakatlığıyla ilgili de bilgi veren Buruk, "Sara'nın sakatlığını takip edeceğiz. Klinik olarak ağrıları çok şiddetli değil ama MR görüntülerinde zorlanma olduğu açık. En kısa sürede sahaya döndürmek için denemelerimiz olacak. Tarih veremiyoruz ama gidişatı takip edeceğiz. Bu sakatlığın Sara'nın kullanmadığı sağ ayağında olması avantaj ve şans. Oyuncuları gereksiz bir şekilde riske atmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Nelsson devam ettiği sürece formanın adaylarından biri olacak"
Okan Buruk, fazla forma giyemediği için takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile ilgili bir soruyu, "Victor Nelsson, rotasyonda bizim için önemli. Girdiği maçlarda önemli katkı veriyor. O da oynamak istiyor. Bu oynama isteği başka bir takımda oynayayım diye ortaya çıkıyor. Görüşmelerimiz sürüyor. Bize şampiyonlukta katkısı var. Burada devam ettiği sürece formanın adaylarından biri olacak." şeklinde yanıtladı.
"Kemerburgaz'daki tesislere oyuncularımız çok fazla geçmek istiyor"
Kemerburgaz'da yapımı devam eden tesislere, tamamlanması halinde, bu sezon geçmek istediklerini belirten Buruk, "Kemerburgaz'daki tesislere oyuncularımız çok fazla geçmek istiyor. Benim görüşüm de o yönde. Her şey dört dörtlük olduğunda geçmek çok iyi olacak. Florya'daki antenman sahaları bizi motive etmiyor. Oradaki antrenman sahaları bizim için iyi bir motivasyon olacak." ifadelerini kullandı.
"Torreira, herkesin gıpta ile baktığı değerli bir oyuncu"
Okan Buruk, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Uruguaylı futbolcuları Lucas Torreira için "aktör" ifadesi kullanmasına ilişkin, "Torreira, iyi bir oyuncu. Herkesin gıpta ile baktığı ve değerli bir oyuncu. Ligdeki en iyi orta sahalardan biri. Muslera gerekli cevabı verdi, Kıvanç olarak yeni adını açıkladı. İşini doğru bir şekilde yapıyor. Oyuncuların üzerinde çok fazla konuşulmasının doğru olduğunu düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Kötü goller yiyerek mağlup olduk
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, "Duygu karmaşası yaşıyorum. Oyuncularımla gurur mu duymalıyım yoksa sonuçla ilgi üzülmeli miyim? Arada kalmış vaziyetteyim. Oyuncularımı soyunma odasında tebrik ettim." ifadelerini kullandı.
Çok iyi bir performans sergilediklerini belirten Çağdaş Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Muazzama yakın oynadık. Çok az net gol pozisyonu verdik. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Adeta oyunu forse ettik. Kusursuza yakın oynadık. Kötü goller yediğimiz ve sonucunda kaybettiğimiz bir oyun. Galatasaray 9 rotasyonla kupa maçına çıktı. Biz de 3-4 rotasyonla sahaydık. Kısa bağlantı oyununun bazı bölümlerinde de 3-5-2'yi muazzama yakın oynadık. Maç boyunca 3-5-2 ve adam adama presi muazzama yakın oynadık. Detaylarda kaybettiğimiz bir maç. Galatasaray'ı tebrik ediyorum."
"Hedefimiz ilk 4, Türkiye Kupası'nı kazanmak"
Başakşehir Futbol Kulübünün organizasyon, duruş ve yaptıklarıyla iyi iş çıkardığını vurgulayan Atan, şunları kaydetti:
"RAMS Başakşehir, şampiyon olduğu zaman bütçe 45-50 milyon avroyken, bugün 15-20 milyon avrolarda. İbre bizim adımıza geriye doğru gidiyor. Biz hedef olarak her sene yüksek harcama yapan 4 büyük takımın birini altımıza almaya çalışıyoruz. Geçen sene bunu zor durumda aldığımız takımla başardık. Bu bütçelerle o takımlarından birini altına alabilmek bana göre bir şampiyonluk kupasına bedel. Hedefimiz ilk 4. Yapabiliyorsak ilk 3. Avrupa kupalarına katılabilmek. Türkiye Kupası'nı kazanabilmek. Şampiyonluk, diğer takımlar bütçeleri büyüttüğü sürece çok zor. Her şey normal bir hale gelirse o zaman farklı şeylerden bahsedebiliriz."
"Ben de rekabet etmek istiyorum"
Teknik direktörlüğe başladığı günden bu yana kendisini çok geliştirdiğinin altını çizen Çağdaş Atan, "Teknik adam olarak bugüne kadar oyun anlamında gelişe gelişe gittik. Tecrübeleniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Türk futboluna çok oyuncu kazandırdım. Ben de rekabet etmek istiyorum. Şampiyonluğa oynamayı ben de istiyorum. Doğru yerde ve kulüpte olduğumu düşünüyorum. Bana çok güvenen bir başkan ve yönetim var. Başka bir kulüple (Beşiktaş) ilgili hiçbir tasarrufum yok." değerlendirmesinde bulundu.
"Hakemle ilgili her hafta konuşacak gücüm ve zamanım yok"
Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan hakkında da konuşan Atan, "Bize oyunu 2 dakika erken bitirmiş gibi geldi. Oyuncularım da onu hissetti, reaksiyon vermesinler diye hakemin yanına gittim. Benim her hafta hakemlerle ilgili konuşacak gücüm ve zamanım yok. Bugün pozisyonlar baktığımız zaman ikinci golden önce el verilebilirdi. Torreira ve Sallai ikinci sarı karttan atılabilirdi. Hakemle ilgili olumlu ve olumsuz olarak sezon sonuna kadar konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.