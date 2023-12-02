Galatasaray, Pendikspor'u 2-0'la geçti

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor, Galatasaray'ı konuk etti.
İlk yarı
14. dakikada maçtaki ilk etkili atak, Galatasaray kalesinde yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Welinton'da kaldı. Bu futbolcunun pasında sol tarafta topla buluşan Gökcan Kaya, ceza yayı önüne gelip yerden vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
35. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tete, çaprazdan plase bir vuruş yaptı. Kaleci Erdem Canpolat bu pozisyonda topu kornere göndermeyi başardı.
42. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına geçen Romero, arka direğe ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarı
63. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Ziyech'te kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
69. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Mertens'in sert şutunda kaleci Erdem Canpolat'tan dönen topu kafayla tamamlayan Bakambu, fileleri havalandırdı: 0-1.
82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Torreira'nın pasında topla buluşan Ziyech, kaleyi karşıdan gören noktada uzak mesafeden çok sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Erdem Canpolat'ın sağından filelere gitti: 0-2.
90+3. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Kerem Aktürkoğlu kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Kerem Aktürkoğlu 2 maç sonra 11'de
Okan Buruk, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu 2 maç sonra ilk 11'de oynattı.
Son 2 sezondur takımın en istikrarlı futbolcularından Kerem, dinlenmek istediği için ligin 13. haftasındaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymedi. Kerem, Manchester United müsabakasında da yedekler arasında bekledi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 2 maçın ardından ilk 11'e aldığı Kerem'i bu sezonun genelinde kullandığı 10 numara pozisyonunun aksine sol kanatta görevlendirdi.
Nelsson ve Tete'nin ilk 11 hasreti sona erdi
Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson 4, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ise 6 resmi maçın ardından ilk 11'e girdi.
Davinson Sanchez transferinin ardından yedeğe düşen 25 yaşındaki Nelsson, Süper Lig'deki son 9 müsabakada sadece 1 kez 11'de oynadı. Son olarak ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de çıkan Nelsson, ondan sonraki 4 resmi müsabakada da başlangıç kadrosunda yer almadı.
Hücum oyuncusu Tete ise Süper Lig'de 4, "Devler Ligi"nde ise son 2 müsabakada 11'e giremedi.
Pendikspor mücadelesine 11'de başlayan iki futbolcunun ilk 11 hasreti sonlandı.
Çocukların ilgi odağı Icardi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, karşılaşma öncesi seremoniye çıkan çocuklardan büyük ilgi gördü.
Seremoniye futbolcuların ellerinden tutarak çıkan çocuklar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Icardi'nin etrafını sardı. Birçok statta benzer davranışla karşılaşan Icardi, kendisine sarılan çocuklara yakın ilgi gösterdi.
Balkonlar tribüne döndü
Pendikspor-Galatasaray karşılaşmasını civardaki balkon ve pencerelerden birçok futbolsever izledi.
Pendik'te 1960 kişi kapasiteli butik stadın zemini, etraftaki binaların balkon ve pencerelerinden rahat bir şekilde görünüyor. Karşılaşma için stada gelmeyen futbolseverler, bu binalardan karşılaşmayı seyretti.
Bakambu ligde siftah yaptı
Sarı-kırmızılı futbolcu Cedric Bakambu, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'a sezon başında katılan 32 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de 7. maçına çıktı. Bakambu, Pendikspor mücadelesinin 69. dakikasında fileleri havalandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 golü bulunan Bakambu, Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırdı.
Ziyech gollerine devam ediyor
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, üst üste çıktığı 2 resmi maçta 3. golünü attı.
Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılan maçta 2 frikik golüne imza atan Ziyech, 3 gün sonra yapılan Pendikspor mücadelesinde de fileleri havalandırdı.
Ziyech, Süper Lig'de 2, toplamda da 4 gole ulaştı.
Okan Buruk'tan sistem değişikliği
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ikinci yarısında üçlü savunmaya döndü.
Maça savunma hattında Sacha Boey, Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş dörtlüsüyle başlayan sarı-kırmızılılarda devre arasında değişiklikler yapıldı.
Kazımcan'ı kenara alan Okan Buruk, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Bu değişikliğin ardından savunma hattı Boey, Nelsson ve Kaan ile üçlüye geçti.
Kerem Demirbay stoper oynadı
Okan Buruk, Kerem Demirbay'ı maçın yaklaşık son 15 dakikasında stoperde kullandı.
Buruk, mücadeleye stoper tandeminde Nelsson ve Kaan ile başladı. Karşılaşmanın 73. dakikasında Erencan Yardımcı ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Kaan Ayhan'ı 78. dakikada kenara alan tecrübeli teknik adam, yerine Kerem Demirbay'ı sahaya sürdü.
Bu değişikliğin ardından orijinal pozisyonu orta saha olan Kerem, stoperde mücadele etti.
İlk randevunun kazananı Galatasaray
Galatasaray, Pendikspor ile çıktığı ilk Süper Lig mücadelesini kazandı.
Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde mücadele eden Pendikspor ile ilk kez karşı karşıya geldi.
Pendik Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakada kazanan taraf Galatasaray oldu.
Pendiksporlu futbolculardan Gazze mesajı
Siltaş Yapı Pendiksporlu futbolcular, yüzlerine sürdükleri kırmızı boya ile İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için mesaj verdi.
Kırmızı-beyazlı takımdaki bazı futbolcular, yaklaşık 2 aydır İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'yi unutmadı. Oyuncular, çoğunluğunda çocuk ve kadınların olduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze'ye dikkati çekmek için maçta yüzlerindeki kırmızı boyayla mücadele etti.
Statta elektrikler gitti
Karşılaşmanın yapıldığı Pendik Stadı'nda 2 kez elektrik kesintisi yaşandı.
İlki müsabakadan önce takımların ısındığı sırada yaşanan elektrik kesintisinin ikincisi maç oynanırken gerçekleşti.
Müsabakanın 37. dakikasında stat ışıklarının kapanmasıyla maça ara verildi.
Yaklaşık 15 saniye sonra elektrikler gelirken karşılaşma kaldığı yerden devam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.