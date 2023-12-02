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EURO 2024 para ödülleri onaylandı

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü onaylandı.

Fatih Erel  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
EURO 2024 para ödülleri onaylandı

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre UEFA İcra Komitesi, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülünü duyurdu.

EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü miktarı, EURO 2020 ile aynı seviyede, yani toplam 331 milyon avro olarak onaylandı.

Turnuvaya katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemi şu şekilde oldu:

Katılım ücreti: 9,25 milyon avro

Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon avro ve beraberlik için 500 bin avro

Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon avro

Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon avro

Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon avro

İkinci olana 5 milyon avro tutarında ek ödeme verilecek.

EURO 2024 şampiyonuna 8 milyon avro tutarında ek ödeme yapılacak. Şampiyon takımın gruptaki 3 maçını da kazanması durumunda alabileceği maksimum para ödülü 28,25 milyon avro olacak.

Öte yandan, Türkiye'nin de B Ligi'nde mücadele edeceği 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekiminin, 8 Şubat 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek törenle yapılacağı belirtildi.

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