Dolar
28.90
Euro
31.47
Altın
2,071.51
ETH/USDT
2,156.60
BTC/USDT
39,354.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Samsunspor 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

Bekir Ömer Fansa  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Samsunspor 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Yılport Samsunspor'u etti.

İlk yarı

8. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında kaleci Okan Kocuk, Belhanda ve Niang ile yaşanan karambol sonrası topa hakim oldu.

17. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ntcham ile karşı karşıya kaldığı kaleci Magomedaliyev arasındaki mücadelede Magomedaliyev, iki hamlede topu kontrol etti.

24. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Abdurrahim Dursun'un sol taraftan vuruşunda top, Satka'dan döndü. İlk anda pozisyonu devam ettiren hakem Sarper Barış Saka, VAR'ın uyarısı üzerine yaptığı incelemede Satka'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 27'nci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Niang'ın penaltısında meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0.

33. dakikada Satka, ceza sahası içinde Emre Akbaba ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. 35'inci dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ntcham'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.

45+4. dakikada Samsunspor öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Holse'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan maçın 37'nci dakikasında bir grup Adana Demirspor taraftarı, Samsunspor taraftarlarının bulunduğu alana geçerek astıkları pankartı indirdi, iki taraftar grubu arasında arbede yaşandı. Olaylar, polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Ayrıca, 45+3. dakikada stadın ışıklandırılmasında çıkan sorun nedeniyle ilk yarı bu şekilde tamamlandı.

İkinci yarı

60. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın sert şutunda, yerden de seken topu kaleci Okan Kocuk uzanarak direğin dibinden çeldi.

64. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazından Emre Kılınç'ın yerden ortasında kaleci Magomedaliyev'i geçen topa Moundilmadji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

70. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Niang'ın pasında topla buluşan Yusuf Barasi, ceza sahasına girip meşin yuvarlağı soluna çekerek vuruşunu yaptı. Top, kaleci Okan Kocuk'un üzerinden filelere gitti: 2-3.

90+3. dakikadaki kontratakta Nanu, taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Son anda kademeye giren Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Yılport Samsunspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Öte yandan, maçın ilk yarısında yaşanan ışıklandırma arızası, ikinci devre başlamadan giderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Somali'ye silah ambargosunun kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in sosyal medya paylaşımına tepki
Ankara Emniyetinden "çocuk kaçırma girişimi" paylaşımlarına ilişkin açıklama
Sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
Hatay'da ay sonuna kadar 7 bine yakın ev hak sahiplerine teslim edilecek

Benzer haberler

Samsunspor 3 puanı 3 golle aldı

Samsunspor 3 puanı 3 golle aldı

Adana'da imal edilen panolarla Karabağ'da güneşten elde edilen enerji depolanacak

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, iyi sonuçlar için zaman istedi

Adana'da kurutularak katma değer kazanan Trabzon hurmasında üretim artıyor

Adana'da kurutularak katma değer kazanan Trabzon hurmasında üretim artıyor
Keşfettiği bitki türüne 13 yıl önce kaybettiği babasının adını verdi

Keşfettiği bitki türüne 13 yıl önce kaybettiği babasının adını verdi
Adana Demirspor, Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet