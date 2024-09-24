Galatasaray PAOK maçına hazır

İstanbul
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde PAOK maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.
Sakatlığı devam eden Hakim Ziyech, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.
İdmanı Sportif AŞ yöneticileri İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan, Abdullah Kavukcu ve Maruf Güneş de izledi.
Okan Buruk: Hedefimiz hem Galatasaray hem de Türk futbolu için kazanmak
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Avrupa Ligi'nde önemli hedefleri olduğunu dile getiren Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemliydi. Bunu isteyerek ve hayal ederek başlamıştık ama Avrupa Ligi'nde yarışmak, bu yeni format içinde olmak ve yolumuza devam etmek yeni hedefimiz. Başarılı olacağımızı, hayallerimize ve hedeflerimize doğru ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, yarınki müsabakada 3 puan almanın önemli olduğunu vurgulayarak, "İlk maç çok önemli. Son 3 maçın performansı, konsantrasyonu ve isteği lehimize. Bu, bize moral olarak yansıyor. Üst üste oynamamıza rağmen yorgunlukların üstesinden moralle geliyoruz. Hafta sonu da beşinci maçı oynayacağız. Fiziksel olarak zorlansak da mental olarak çok iyiyiz. Hedefimiz hem Galatasaray hem de Türk futbolu için kazanmak. Rakibimiz geçen sezonun Yunanistan şampiyonu. Değerli ve önemli bir takım. Çok önemli bir teknik direktörleri var. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Hedefimiz kazanmak. Taraftarımızın her zamanki gibi yanımızda olacağını biliyoruz. Onlarla çok daha güçlü olacağız. Sabırlı, tutkulu, istekli ve futbolcularımızın becerilerini sahaya koyduğu bir oyunla kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
"Kendimizi çok fazla dev aynasında görmememiz gerekir"
Okan Buruk, futbolcularına Fenerbahçe derbisi galibiyeti sonrasında rehavet uyarısında bulundu.
Sezon başındaki performanslarının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Buruk, şunları kaydetti:
"Florya'daki ortamımız bambaşka. Dışarıdan her şey çok farklı görünüyor. Oyuncularımla isteğimiz, arzumuz, konsantrasyonumuz ve öz güvenimiz çok yüksek. Dışarıda suni bir ortam oluşturuluyor. Sezon başında hatalar yaptık. Milli takımdan gelen oyuncular var. Oyunculara çok fazla maç oynatıyoruz. Onların yeniden lige odaklanması süre alıyor. Bazen bizim için fazla sürüyor. Young Boys müsabakaları, hazır olmadığımız ve kadro açısından eksik olduğumuz maçlardı. Transfer dönemi bittikten sonra bir sakinleşme olur, sadece futbola odaklanılır. Bu da bize galibiyetler ve başarılar getiriyor. Geçtiğimiz iki sezon da sıkıntılı başladı ama devamında gücümüzü ortaya koyduk, çok büyük rekorlar kırdık, maçlar kazandık. Kaybettiğimiz maçlar da oldu ama futbolun içinde bunlar da var. Kendimize olan güvenimizi devam ettirmemiz gerek. Şimdi de kendimizi çok fazla dev aynasında görmemeliyiz. Kafamızda, 'Fenerbahçe'yi yendik' diye bir şey olmamalı. PAOK müsabakasını çok önemsememiz gerekiyor. Başarıya ve galibiyete aç bir takımız. Bunu yarın sahada göstereceğimize inanıyorum."
"Icardi ve Osimhen'in birlikte oynama ihtimali hep olacak"
Okan Buruk, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin ikili oynama ihtimalinin olduğunu dile getirdi.
Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi gibi kaliteli santrforlara sahip olduklarını aktaran Buruk, "Icardi'yi Fenerbahçe maçı kadrosuna aldık. Takımın yanında olmak istedi. Zaten o heyecanını, sevincini herkes gördü. Bir hazırlanma sürecinde. İkisi bir arada oynayacak. İnşallah üçü de bir arada oynar. Plan ve düşüncelerimiz var. Bence odaklanmamız gereken isimler ve sistem değil, takım oyunu. Herkes oynayacak. Tabii ki yoğun fikstür içinde rotasyonlarımız da olacak. Icardi ve Osimhen gibi iki önemli ve büyük futbolcunun birlikte oynama ihtimali hep olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Tecrübeli teknik adam, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oynamak isteyen Michy Batshuayi'nin süre alamamasıyla ilgili, şöyle konuştu:
"Batshuayi'nin ne kadar çok oynamak istediğini biliyordum. Maçın gidişatı çok farklı oldu. Maçı 3-0'a getirdiğimiz yerde hakemin verdiği yanlış bir penaltı, bizim adımıza çok şeyi değiştirdi. Hakemin maçı 3-1'e getirmesi oyuncu değişikliğinden dizilişimize kadar etkiledi. O andan sonra 3-1'i korumak için çalıştık. Bundan dolayı Batshuayi'yi kullanamadık. Bunu kendisine anlattım. Batshuayi, bizim için çok önemli futbolcu. Kendisi bize çok büyük katkılar verecek. Bundan önceki senelere göre sürelerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Karakter olarak da düzgün, doğru ve iyi bir profesyonel. Her zaman bizim için önemli futbolculardan biri olacak."
Kazandıkları Fenerbahçe derbisi
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Trendyol Süper Lig'de 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisi için ekstra mental çalışma yapmadıklarını kaydetti.
Sadece futbolu düşündüklerini aktaran Buruk, "Taktik dışında kendi üstümüze ekstra baskı yüklemedik. Sadece kalitemize ve oyun gücümüze güvendik. Üzerimizde büyük bir baskı yoktu. İyi hazırlandık. En önemli rakiplerimizden biriyle karşılaştık. Başkanımız buraya gelmedi bile. Yöneticilerimiz son gün geldi. Oyuncularımıza ekstra yük yüklemedik. Sahada da öz güveni ve rahatlığı gördük." şeklinde görüş belirtti.
Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin olaysız geçtiğini vurgulayarak, "Bence derbi çok güzel geçti. Derbilerde sakin kalmak ülke futbolu için önemli. Maç içinde hep aynı kişinin yaptığı birkaç provokasyonun dışında bir olay yaşanmadı. Maç bittikten sonra hemen içeri geçtim. Sevinci uzattığınızda rakip takımın seyircisini provoke etmiş, saygısızlık yapmış oluyorsunuz. Takım olarak sahada kısa bir şekilde sevindik. Ardından içeride sevinmeye devam ettik. Bence doğrusu da bu oldu." diye konuştu.
"Avrupa Ligi'ne kazanarak başlamamız çok önemli"
Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında gösterilmelerinin öz güvenlerini yükselttiğini söyledi.
Avrupa'daki futbol istatistik kuruluşlarının Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nin favorilerinden gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Favori olmak çok önemli. Bu, öz güveni yükseltir. Bundan dolayı Avrupa Ligi'ne kazanarak başlamamız çok önemli. İlk hedefimiz ilk 8'e girmek. Bunun için çok fazla maç kazanmamız gerek. En ileri gidebilecek bir kadromuz var. Avrupa Ligi'ndeki üç takımımızın da çok yukarılara gitme potansiyeli olan kadroları var. 36 takımlı yarış içinde üç Türk takımı da birbirini geçmek için yarışacak. Ülke futbolu ve puanı için bu çok değerli olacak." ifadelerini kullandı.
"Günay, Muslera'yı aratmayacak"
Buruk, cezası nedeniyle forma giyemeyecek kaleci Fernando Muslera'nın yerine oynayacak Günay Güvenç'e güvendiklerini söyledi.
Muslera'nın takım kaptanı olduğunu hatırlatan Buruk, "Muslera bizim için sadece futbolcu olarak değil takım kaptanı olduğu için tecrübesiyle de çok önemli. Günay da oynadığı maçlarda ne kadar iyi olduğunu ve Muslera'yı aratmayacağını gösterdi. O da çok tecrübeli. Ayakları iyi olan bir kaleci. Geriden oyun kurmamız için önemli. Bu maçları oynamaya alışık bir futbolcu. Süre aldığı maçlarda takıma katkı verdi. Bu yüzden Günay'a da güveniyoruz." diye konuştu.
Yunus Akgün: "Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyoruz"
Basın toplantısına katılan futbolculardan Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istediklerini dile getirdi.
Çok sıkışık bir fikstürden geçtiklerini ifade eden Yunus, "Çalışmalarımız güzel gidiyor. Yarın kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyoruz. Hedeflerimiz yüksek. Fenerbahçe derbisini kazanarak Süper Lig'de 6'da 6 yapmanın verdiği moral ve motivasyon var. Yarın da taraftarımızın desteğiyle Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyoruz." diye konuştu.
Uzun süredir düzenli forma şansı bulamadığını aktaran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, "Hocamın ve taraftarımın güvenini boşa çıkartmamak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Oynamadığım zamanlarda kendimi fiziksel ve mental olarak hazır tutmaya çalıştım. Şu anda hayalimi yaşıyorum. Oynadıkça daha iyi olacağıma inanıyorum. Tabii ki kendi performansım önemli ama benden önemli olan takımın kazanması. Her şey çok güzel gidiyor. İnşallah ben de takıma katkı sağlamaya devam ederim." ifadelerini kullandı.
Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında kendisine penaltı yapıldığını savunarak, "Pozisyonda ayağıma darbe geldi. Sıcaklığıyla beraber anlayamadım. Sonradan izlediğimde penaltı olduğunu anladım. Aleyhimize verilen penaltıya göre benim pozisyonum daha netti. Video Yardımcı Hakem'in uyarması gerekiyordu." şeklinde görüş belirtti.
Sarı-kırmızılı futbolcu, yeni transfer Victor Osimhen ile ilgili, "Osimhen, çok büyük ve kaliteli bir futbolcu. Napoli'den geldi. Bazı insanlar havalı olarak görebilir ama çok güzel bir karakteri var. Bence bize çok büyük katkı veriyor. Fenerbahçe maçında güzel işler yaptı. Oynadıkça çok daha iyi olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
PAOK Teknik Direktörü Lucescu: Oyuna ve takıma odaklanıyoruz
PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu da oyuncularının motivasyonunun önemli olduğunu söyledi.
Razvan Lucescu ile futbolculardan Stefan Schwab, RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Şu anda UEFA Avrupa Ligi için bir hedef belirlemediğini belirten Lucescu, "Oyuncularım beni iyi tanıyor. Maçtan maça bakıyorum. İleriye doğru bir hayalimiz var ama bunu söylemeyeceğim. Bu yoğun maç temposuna alışığız ve her maçtan ne çıkaracağımıza bakacağız. Sonra da sıradaki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
Takımında daha önce Türkiye'de oynayan futbolculardan Galatasaray hakkında bilgi almadığını aktaran Lucescu, "Oyuna ve takıma odaklanıyoruz. Belli bir oyuncudan bahsetmek istemiyorum. Galatasaray'ın kalitesi ortada ama kişilerden bahsetmek gereksiz." diye konuştu.
"İlk dikkat ettiğimiz şey, oyuncunun motivasyonudur"
Oynadıkları her maçın zor olduğunu dile getiren Rumen teknik adam, "Oyuncuların motivasyonu bu tarz maçlar için çok önemli. Oyuncuyu anlamak lazım. Maçtan maça baktığımız için de yeni karşılaşmalara, yeni bir enerjiyle başlamamız gerekiyor. Başarılı olmak için de oyuncuyu potansiyeline ulaştırmamız lazım. Bu yüzden de oyuncu kendini değerli hissetmeli. İlk dikkat ettiğimiz şey, oyuncunun motivasyonudur." değerlendirmesinde bulundu.
Oyuncuların çabasının maç için çok önemli olduğuna değinen Lucescu, "Taktik, maçlar için çok önemlidir. Oyuncunun bireysel performansı da maç için çok önemlidir. Maçın başı ve sonu karşılaşmanın sonucunu değiştirebilir. Oyuna sonradan girecek kişinin enerjisi de sonucu değiştirebilir. Sporda, bir oyuncunun yaptığı hatayla maçın gidişatı değişebiliyor." şeklinde konuştu.
Schwab: "Burada oynamayı hak ettik"
PAOK'un Avusturyalı futbolcusu Stefan Schwab ise zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Yarın çok fazla baskı olacak. Burada oynamayı hak ettik. Son dönemdeki en zor karşılaşmamız diyemem ama en keyiflisi diyebilirim." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü değerlendiren Schwab, "İlginç maçlar oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz için hayal kırıklığı yaşadık ama bunu da atlattık. 8 keyifli maç var önümüzde. Hazır olmamamız için bir sebep yok." şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın formuna da değinen orta saha oyuncusu, "Galatasaray sezona iyi başladı ama biz de ligde iyi durumdayız. Bu tarz maçları oynamaya alışığız. Atmosfer güzel olacak. Futbolu bu anlar için oynuyoruz. Çok keyifli bir maç olacak. Şansları değerlendirmek için çalışacağız. Galatasaray, taraftarıyla baskı yapacaktır. Bizim taraftarın da sesi duyulacaktır. Kendi oyunumuza odaklanıp iyi bir karşılaşma çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Schwab, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatı hakkında ise "Eski format kötü değildi. 8 farklı rakiple karşılaşacağız. Bu organizasyonda bir sürü farklı takım var. İyi bir takımız ve her maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Görev yaptığı mevkiden dolayı Lucas Torreira ve Gabriel Sara'ya karşı oynayacağı hatırlatılan Schwab, "Büyük oyunculara karşı oynamak her zaman iyidir. Bizim de iyi oyuncularımız var. Bu oyuncularla bir arada oynamak da bir hedeftir. Biz, kendi oyunumuza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın RAMS Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakada PAOK'u konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.