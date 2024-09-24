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Spor, Futbol

Trabzonspor Kulübünden VAR hakemi Erkan Engin'e tepki

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının VAR hakemi Erkan Engin'e tepki gösterdi.

Göktuğ Ergün  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Trabzonspor Kulübünden VAR hakemi Erkan Engin'e tepki

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten "Bravo size" başlığıyla yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan VAR kayıtları, Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil, çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir. Bir hakem, gözlerinin önünde cereyan eden hakikati görmezden gelerek var olanı yok sayıyor, çünkü ona bir başkası tarafından buyurulan talimat, adaletten daha değerli." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ve sonra o ironik kelime dökülüyor. 'Bravo.' Erkan Engin'in ağzından çıkan bu tek kelime, futbolun kalbine saplanmış hançerin ucudur. Volkan Bayarslan kendi iradesinden, mesleğinin onurundan ve oyunun ruhundan ödün verirken o sahada sadece Trabzonspor'un golü değil, futbolun ta kendisi iptal ediliyor. Bir hakem, adaleti çiğneyerek 'bravo' kazanıyor, işte Türk futbolunun geldiği yer tam olarak burasıdır.

Ama bravo size, futbolu bu kokuşmuş düzenin çarklarında öğütenler! Bravo, bu güzel oyunu kendi kirli hesaplarınıza meze yapanlar! Unutmayın, gerçek asla kaybolmaz, sadece bir süreliğine susturulur. Ve bir gün, o adalet çığlığı sahalara geri döndüğünde, sizler sadece o sessiz bravoların yankısıyla hatırlanacaksınız. İşte o zaman, bu oyunun gerçek sahipleri, alkışı geri alacak ve sahnede sadece hakikat kalacak."

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