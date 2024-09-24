Dolar
34.13
Euro
38.15
Altın
2,656.90
ETH/USDT
2,636.60
BTC/USDT
63,721.00
BIST 100
10,029.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hilmi Sever  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor, Bodrum FK ve Konyaspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Antalyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Kasımpaşa'nın Hırvat oyuncusu Josip Brekalo'nun da kural dışı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü
Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de yapılacak
Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi
Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın BM kürsüsünden dünyaya haykırdığı hakikat, vicdanlara dokunan bir çağrıdır
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Türkiye, insan hakları hukukunu savunmaya devam edecektir

Benzer haberler

Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Göztepe, Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden 4 takımdan biri

Ajax-Beşiktaş maçını İngiliz hakem John Brooks yönetecek

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçında Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçında Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi serüveni

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi serüveni
Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet