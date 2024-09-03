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Spor, Futbol

Galatasaray, Osimhen'in transferi için görüşmelere başladığını açıkladı

Galatasaray Kulübü, Napoli'nin Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in kiralanması için kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Can Öcal  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Galatasaray, Osimhen'in transferi için görüşmelere başladığını açıkladı

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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