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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.

Emre Doğan  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek

İstanbul

Nef Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

2022 yılı faaliyet raporunun sunulacağı toplantıda Galatasaray futbol altyapısı ve Gündüz Kılıç Futbol Akademisi sunumu gerçekleştirilecek.

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