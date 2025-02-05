Galatasaray kafilesi Bolu'ya geldi

Bolu
Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, sarı kırmızılı ekibin konaklayacağı Bolu Dağı mevkisindeki otele geldi.
Otobüsten inen teknik direktör Okan Buruk, kendisini bekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi, forma imzaladı. Futbolcular da taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bolu Atatürk Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.