Dolar
35.90
Euro
37.44
Altın
2,874.97
ETH/USDT
2,749.40
BTC/USDT
97,571.00
BIST 100
9,719.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray kafilesi Bolu'ya geldi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray, kente geldi.

Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Galatasaray kafilesi Bolu'ya geldi

Bolu

Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, sarı kırmızılı ekibin konaklayacağı Bolu Dağı mevkisindeki otele geldi.

Otobüsten inen teknik direktör Okan Buruk, kendisini bekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi, forma imzaladı. Futbolcular da taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bolu Atatürk Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da kentsel dönüşüm projelerinin temel atma ve anahtar teslim törenleri yapıldı
Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada mütalaa hazırlandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı İsmail ile görüştü
Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 938 deprem meydana geldi

Benzer haberler

Galatasaray kafilesi Bolu'ya geldi

Galatasaray kafilesi Bolu'ya geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mario Lemina, İstanbul'a geldi

GS-FB derbisi sonrası "hakaret" davasında Ali Koç tanıklık yaptı

Hakem olma hayalini kaybeden Eren, Fenerbahçe maçını statta izlemek istiyor

Hakem olma hayalini kaybeden Eren, Fenerbahçe maçını statta izlemek istiyor

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın Boluspor'a konuk olacak

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın Boluspor'a konuk olacak
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda avantaj yakaladı

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda avantaj yakaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet