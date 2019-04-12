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Spor, Futbol

Galatasaray, Kadıköy'de 13 dakika üstün kaldı

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de kazanamadığı son 19 lig maçında sadece 13 dakikayı skor olarak üstün geçirdi.

Ercan Çakar   | 12.04.2019
Galatasaray, Kadıköy'de 13 dakika üstün kaldı

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 28 haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda rakibi karşısında Kadıköy'de kazanamadığı son 19 maçta sadece 13 dakika skor üstünlüğü yakalayabildi.

Kadıköy'de rakibine ligde 19 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1710 dakikayı kapsayan 19 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 928 dakikalık süreyi skor olarak önde oynarken, 769 dakikada ise oyunda eşitlik hakim oldu.

Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine galibiyet göstermediği bu maçlarda 37 gol atarken, sarı-kırmızılılar 9 golle karşılık verebildi. 

İki maçta 5 ve 8 dakikalık üstünlük yaşadı

Galatasaray, Kadıköy'de kazanamadığı son 19 lig maçının ikisinde Fenerbahçe karşısında 5 ve 8 dakikalık üstünlükler yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe karşısında 5 dakikayı galip oynadığı maçı 4-1 kaybetti. Ligin 10. haftasındaki mücadelede 2. dakikada Cassio Lincoln'ün golüyle 1-0'lık üstünlük yakalayan Galatasaray karşısında 7. dakikada Selçuk Şahin'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Emre Aşık'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçip, 48. dakikada Diego Lugano, 89. dakikada da Deivid de Souza'nın golleriyle sonuca gitmişti.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda ise 33. haftada 25. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçı, Fenerbahçe'nin 33. ve 36. dakikada Pierre Webo ile bulduğu gollerle 2-1 kaybetmişti.

Son 19 maçın skorları ve golleri

Süper Lig'de iki takım arasında oynanan son 19 maçın skorları, golü atan oyuncular ve gol dakikaları şöyle:

SezonSkorGollerin dakikaları ve gol atan futbolcular (FB-GS)
2000-20012 - 112 Ali Güneş, 52 Yusuf Şimşek / 75 Suat Kaya
2001-20021 - 0

27 Milan Rapaiç

2002-20036 - 09 Tuncay Şanlı, 38 Ariel Ortega, 68 ve 75 Serhat Akın, 78 Ceyhun Eriş, 86 Ümit Özat
2003-20042 - 117 Mert Nobre, 85 Mehmet Yozgatlı / 28 Ömer Erdoğan
2004-20051 - 064 Mert Nobre
2005-20064 - 012 Stephen Appiah, 20 Fabio Luciano, 69 Alex de Souza, 78 Nicolas Anelka
2006-20072 - 124 Alex de Souza, 25 Mateja Kezman / 54 Ümit Karan
2007-20082 - 0 5 Semih Şentürk, 56 Deivid de Souza
2008-20094 - 1 7 Selçuk Şahin, 48 Diego Lugano, 89 Deivid de Souza/ 2 Cassio Lincoln, 28 Emre Aşık (KK)
2009-20103 - 113, 55 Alex de Souza, 89 Daniel Güiza / 58 Hakan Balta
2010-20110 - 0-
2011-20122 - 210 Moussa Sow, 16 Alex de Souza / 36 Johan Elmander, 83 Hakan Balta
2011-20120 - 0-
2012-20132 - 133, 36 Pierre Webo / 25 Burak Yılmaz
2013-2014 2 - 023 Emre Belözoğlu, 66 Cristian Baroni
2014-20151 - 081 Dirk Kuyt
2015-2016 1 - 1 37 Diego Ribas / 83 Olcan Adın
2016-20172 - 045 ve 78 Robin Van Persie
2017-20180 - 0-

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