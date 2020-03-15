Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Seyircisiz derbide gol sesi çıkmadı

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada konuk ettiği Beşiktaş ile berabere kaldı.

Emrah Oktay   | 15.03.2020
Seyircisiz derbide gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

İstanbul

Galatasaray - Beşiktaş

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Galatasaray, Beşiktaş ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirme şansını kullanamadı.

Ligde 26. haftaya 49 puanla zirvedeki rakipleri Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in arkasından üçüncü sırada giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Yoğun yağış altında oynanan derbinin ikinci yarısında baskı kurduğu siyah-beyazlıların kalesinde birçok pozisyon üreten Galatasaray, buna rağmen skoru değiştiremedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Haftanın önemli maçlarından olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir müsabakasının 1-1 tamamlanmasının ardından derbiye puan farkını düşürme ihtimaliyle çıkan Galatasaray, bu şansını kullanamadı.

Aldığı beraberlikle puanını 50'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 53'er puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü.

Galatasaray, 49 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçını 3 puanla kapatması durumunda 4. sırada gerileyecek.

Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı.

Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasında Beşiktaş'a 3 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 3 lig maçını kaybetmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlıları 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0'lık skorlarla yendi. Galatasaray, bu maçtan da beraberlikle ayrılarak rakibine karşı sahasındaki yenilmezliğini 3 maça çıkardı.

İkili averajı kaybetti

Galatasaray, Beşiktaş ile arasındaki ikili averajı rakibine kaptırdı.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında rakibine üstünlük kuramayınca ikili averajı rakibine verdi.

Sezon sonunda olası bir puan eşitliği durumunda Beşiktaş daha üst sırada yer alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak
Trump'ın, Kovid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif ettiği iddiası
İran'da 91 yaşındaki Kovid-19 hastası tedavisinin ardından taburcu edildi
Koranavirüs salgınında bugün (15 Mart 2020)
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak

Benzer haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Kimsenin memnun olmadığı bir akşamdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Kimsenin memnun olmadığı bir akşamdı

Seyircisiz derbide gol sesi çıkmadı

Trabzonspor Süper Lig'de liderliğini sürdürdü

Kayserispor evinde kazandı

Kayserispor evinde kazandı
Konyaspor galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Konyaspor galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi
Fenerbahçe'de son 17 yılın en uzun galibiyet özlemi

Fenerbahçe'de son 17 yılın en uzun galibiyet özlemi