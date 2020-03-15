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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Detroit Pistons forması giyen Christian Wood, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.03.2020
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı

Detroit

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3'e yükseldi.

Detroit Pistons'ın 8 Mart'ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika sahada kalan Christian Wood'un test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Pistons Kulübü de isim vermeden, bir oyuncularının Kovid-19'a yakalandığını ve sağlık ekibinin kontrolünde, toplumdan izole biçimde yaşamına devam ettiğini açıkladı.

Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell'ın vücudunda da virüse rastlanmıştı.

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