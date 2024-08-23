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Spor, Futbol

Galatasaray ile AHL Pay arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Galatasaray Kulübü ile elektronik para kuruluşu AHL Pay arasında futbol takımı forma şort sponsorluğuna ilişkin imza töreni düzenlendi.

Emre Doğan  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Galatasaray ile AHL Pay arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

İstanbul

RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Genel Sekreter Eray Yazgan, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin katıldı.

Başkan Özbek, sponsorluk anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "AHL Pay, bundan sonra formalarımızın şortlarında yer alacak. Elektronik paranın kullanım alanı ülkemizde büyümeye devam ediyor. İşbirliğimizin de büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Onların verdiği katkıyla Galatasaray, daha büyük başarılara ulaşacak. Buna da inancım tam." ifadelerini kullandı.

Türk sporunun en güçlü markalarından biri olan Galatasaray ile ele ele vererek yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Ateş Ahlatcı da "AHL Pay, Ahlatcı Holding'in en yeni şirketlerinden biri. AHL Pay'in Galatasaray ile işbirliğinden mutluluk duymaktayız. Bu anlaşmanın ülke sporuna hayırlı olmasını diliyoruz. Uzun süreli olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Anlaşmanın çok kısa bir sürede sonuçlandığını aktaran Enver Çetin ise "Türkiye'nin en yaygın bilinirliğe sahip markası Galatasaray ile sponsorluk anlaşmamız dolayısıyla gurur duyuyoruz. Bunun sorumluluğunu taşımaktayız. Sponsorluk konusunda olumlu kanaatleri sebebiyle Başkan Dursun Özbek'e çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşma sonrasında AHL Pay'deki fırsatlardan daha geniş bir kitle haberdar olacak. Sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Eray Yazgan ise AHL Pay ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

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