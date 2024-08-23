Dolar
34.00
Euro
37.87
Altın
2,500.05
ETH/USDT
2,671.20
BTC/USDT
61,130.00
BIST 100
9,814.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Düver hızlı tren şantiyesinde açıklamalarda bulunuyor. İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor.
logo
Spor

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5 Türk sporcu yarışacak

Türkiye'den 5 sporcunun katılacağı Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, 27-31 Ağustos tarihlerinde Peru'da düzenlenecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5 Türk sporcu yarışacak

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, başkent Lima'daki Videna Stadı ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada Türkiye'yi, Tülin Ek (kadınlar 10 bin metre yürüyüş), Rahime Yiğit (kadınlar sırıkla atlama), Cuma Özcan (erkekler 3000 metre su engelli), Yasir Kuduban (erkekler yüksek atlama) ve Ali Peker (erkekler gülle atma) temsil edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GSS'lilerden belirlenen oranın üzerinde ilave ücret alanlara ceza
Kabatepe-Gökçeada feribot hattına pazar günü için 16 ek sefer konuldu
İstanbul'da trafik denetimindeki kazada şehit olan polis memuru için cenaze töreni düzenlendi
Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Er Işık'ın ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5 Türk sporcu yarışacak

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5 Türk sporcu yarışacak

Paris 2024'e Türkiye'den en fazla katılım atletizm branşında olacak

Hatay'da Türk Kızılayın "Çocuk Atletizmi Projesi"ndeki eğitimlere 34 çocuk katılıyor

Eskişehirli özel sporcular 2025'te Türkiye şampiyonalarında boy gösterecek

Eskişehirli özel sporcular 2025'te Türkiye şampiyonalarında boy gösterecek
Atletizmde kadınlar 400 metre engellide ABD'li Sydney McLaughlin-Levrone, dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı

Atletizmde kadınlar 400 metre engellide ABD'li Sydney McLaughlin-Levrone, dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı
Atletizm erkekler 200 metrede Botsvana'dan Letsile Tebogo altın madalya kazandı

Atletizm erkekler 200 metrede Botsvana'dan Letsile Tebogo altın madalya kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet