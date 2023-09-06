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Spor, Futbol

Galatasaray, Emin Bayram'ı Westerlo'ya kiraladı

Galatasaray Kulübü, Emin Bayram'ın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Muhammed Boztepe  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Galatasaray, Emin Bayram'ı Westerlo'ya kiraladı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Westerlo Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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