Galatasaray derbiye taktik çalışma ile hazırlandı

Istanbul
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 dar alan pas oyunu oynandığı bildirildi.
İdmanın ana bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma yapıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.