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Spor, Futbol

Galatasaray derbiye taktik çalışma ile hazırlandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Emre Doğan   | 11.04.2019
Galatasaray derbiye taktik çalışma ile hazırlandı

Istanbul

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 dar alan pas oyunu oynandığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma yapıldığı kaydedildi.

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