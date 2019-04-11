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Spor, Futbol

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında lider Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Hilmi Sever   | 11.04.2019
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Istanbul

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında lider Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, yoğun yağış altında çalıştı.

Isınma hareketleri, koşu ve açma-germe çalışması ile başlayan idman, pas çalışması ile sürdü. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.


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