Fenerbahçe derbiye pres çalışması ile hazırlandı

Istanbul
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, salonda başladığı belirtildi. Daha sonra sahada 3 grup halinde pas ve pres çalışması yapan futbolcuların, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.