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Spor, Futbol

Fenerbahçe derbiye pres çalışması ile hazırlandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Erkan Tiryaki   | 11.04.2019
Fenerbahçe derbiye pres çalışması ile hazırlandı

Istanbul

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, salonda başladığı belirtildi. Daha sonra sahada 3 grup halinde pas ve pres çalışması yapan futbolcuların, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

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