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Spor, Futbol

Galatasaray, Berk Balaban'ı Niğde Anadolu'ya kiraladı

Emrah Oktay   | 09.02.2022
Galatasaray, Berk Balaban'ı Niğde Anadolu'ya kiraladı

Istanbul

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen 22 yaşındaki kaleci Berk Balaban'ı TFF 2. Lig takımlarından Niğde Anadolu'ya kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın geçici transferi için Niğde Anadolu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Bir grup Galatasaray Kulübü üyesinin sahibi olduğu 1481 Futbol Yatırımları AŞ, sarı-kırmızılı genç oyuncularının tecrübelenmesi için TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Niğde Anadolu'yu satın almıştı.


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