Galatasaray, Avrupa'da 327. kez sahne alacak

Alkmaar
1956-57 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 326 maçta mücadele etti.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 122 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 448 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 492 gole engel olamadı.,
"Kupa 2"de 103. maç
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 103. kez mücadele edecek.
1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 102 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 27 yenilgi yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 165 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 135 gol gördü.
Avrupa Ligi'nde son 22 maçın 19'unda kaybetmedi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 22 karşılaşmanın 19'unda yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 22 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 10'undan beraberlikle ayrıldı.
Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 2 hafta önce bu sezon Ajax'a 2-1 yenildi.
Avrupa kupalarında Galatasaray
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|122
|29
|31
|62
|122
|210
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|34
|22
|7
|5
|75
|38
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|102
|40
|35
|27
|165
|135
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|326
|116
|88
|122
|448
|492
Hollanda takımlarına karşı performansı
Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 11. sınavını verecek.
Sarı-kırmızılılar ile Hollanda temsilcileri arasında bugüne kadar 10 maç yapıldı. Söz konusu müsabakaların 2'sini kazanabilen "Cimbom", 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.
Hollanda deplasmanında galibiyeti yok
Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 6 maçta galip gelemedi.
Bu sezona kadar dış sahada PSV ile 4 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmaların tamamını kaybetti. Galatasaray, bu sezon ise önce AZ Alkmaar, ardından da Ajax ile deplasmanda mücadele etti.
Lig aşamasında karşılaştığı AZ Alkmaar maçından 1-1 beraberlikle dönen Galatasaray, son olarak 2 hafta önce Ajax'a 2-1 yenildi.
AZ Alkmaar ile ikinci randevu
Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ikinci kez karşı karşıya gelecek.
Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez bu sezon eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonundaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Yarınki karşılaşma iki takım arasındaki ikinci maç olacak.
Hollanda takımlarına karşı Galatasaray
Sarı-kırmızılı ekibin UEFA organizasyonlarında Hollanda temsilcilerine karşı yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|16.09.1987
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|PSV-Galatasaray
|3-0
|30.09.1987
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Galatasaray-PSV
|2-0
|19.09.2001
|Şampiyonlar Ligi
|PSV-Galatasaray
|3-1
|30.10.2001
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-PSV
|2-0
|18.10.2006
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-PSV
|1-2
|31.10.2006
|Şampiyonlar Ligi
|PSV-Galatasaray
|2-0
|21.07.2021
|Şampiyonlar Ligi
|PSV-Galatasaray
|5-1
|28.07.2021
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-PSV
|1-2
|28.11.2024
|Avrupa Ligi
|AZ Alkmaar-Galatasaray
|1-1
|30.01.2025
|Avrupa Ligi
|Ajax-Galatasaray
|2-1
AZ Alkmaar, Türk takımlarına hiç yenilmedi
AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 8 kez karşılaştı.
Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.
Kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile birer maç yaptı. Hollanda temsilcisi, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi, Galatasaray ile berabere kaldı.
Öte yandan Hollanda temsilcisi, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 35 maçta sadece 2 yenilgi yaşayarak iyi bir performans sergiledi. AZ Alkmaar, 23 galibiyet alırken 10 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.