Galatasaray, Avrupa'da 277. maçına çıkıyor

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yla karşılaşacak. Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için sahaya çıkacak.

İSTANBUL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı, Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Galatasaray, Porto'nun yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor.

Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Porto ise 13 puanla zirvede yer alıyor.

İki takım arasında Portekiz'de oynanan ilk müsabakayı Porto 1-0 kazanmıştı.

Hedef UEFA Avrupa Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için mücadele verecek.

Lider Porto ve ikinci sıradaki Schalke 04'ün üst tur bileti aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa Ligi bileti alacak.

Galatasaray'ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan Lokomotiv Moskova'nın, deplasmanda Schalke 04 ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi'ne giden takım belli olacak.

Puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P Porto 5 4 1 0 12 4 8 13 Schalke 04 5 2 2 1 5 4 1 8 Galatasaray 5 1 1 3 3 5 -2 4 Lokomotiv Moskova 5 1 0 4 4 11 -7 3



Serdar Aziz cezalı

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Serdar Aziz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Grupta önceki maçlarda üç kez sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba da maçta forma giyemeyecek.

Avrupa kupalarında 277. maçına çıkacak

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 276 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 105 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 409 gole engel olamadı.

Galatasaray, Porto ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Portekiz takımlarıyla 7. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce Portekiz takımlarıyla 6 kez karşı karşıya geldi.

Portekiz takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesinde 7 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında ilk kez eşleştiği Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kaybetti.

Muhabir: Ercan Çakar