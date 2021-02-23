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Spor, Futbol

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sivasspor ve Gaziantep'in çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Ercan Çakar   | 23.02.2021
Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sivasspor ve Gaziantep'in çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael, Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular Arvydas Novikovas ve Cenk Ahmet Alkılıç ile Demir Grup Sivasspor görevlisi Erhan Erdoğan'ın da disipline gönderildiği aktarıldı.

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