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Spor, Futbol

Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara'yı transfer etti

Galatasaray, 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Alpaslan Öztürk ve 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

Ercan Çakar   | 11.06.2021
Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara'yı transfer etti

İstanbul

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcuya 2021-2022 sezonu için 5 milyon, 2022-2023 sezonu için 5 milyon 500 bin, 2023-2024 sezonu için de 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.

Alpaslan Öztürk, Türkiye kariyerinde Kasımpaşa, Eskişehirspor, Elazığspor ve Göztepe takımlarında forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Aytaç Kara'ya her bir sezon için 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.

Aytaç Kara, kariyerinde Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa formalarını giydi.


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