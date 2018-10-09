Galatasaray Almanya deplasmanında

İSTANBUL

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi ratioharm Ulm'le karşılaşacak.

Almanya'nın Ulm şehrinde ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında sahasında MoraBanc Andorra'yı yenerek kupaya galibiyetle başladı.

Alman temsilcisi ise ilk maçında deplasmanda Kızılyıldız MTS'ye kaybetti.

İki ekip bu organizasyonda daha önce 2012-2013 sezonunda Son 16 turunda karşılaştı. Bu karşılaşmaları ev sahibi ekipler galip bitirdi.

Muhabir: Erkan Tiryaki





