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Spor, Futbol

Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla dönüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ercan Çakar   | 20.02.2021
Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla dönüyor Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş / AA

Istanbul

Sarı-kırmızılı takım, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Emre Kılınç'ın 18. dakikada kaydettiği golle mağlup etti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

Galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 19. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı 7 maçı kazandı.

Galatasaray, bu dönemde Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 16 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

Alanyaspor karşısında bu sezonki ilk galibiyet

Galatasaray, bu sezon 3. kez karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk galibiyetini elde etti.

Akdeniz ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yine İstanbul'da karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek, elemişti.

Emre Kılınç'tan 4. gol

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Emre Kılınç, Süper Lig'de bu sezon 4. kez ağları havalandırdı.

Emre Kılınç, sezonun ilk yarısındaki Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe müsabakalarında da birer kez topu filelere göndermişti.

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