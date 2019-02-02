Galatasaray Alanya'da 2 puan bıraktı

ANTALYA
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın 2. dakikasında sağ kanattan Fernando'nun ceza sahasına ortasında Mitroglou'nun kafa vuruşunda, top kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
13. dakikada Villafanez'in defans arkasına attığı pasla ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın yatarak müdahalesiyle oyun alanına döndü.
15. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Villafanez'in vuruşunda, kaleci Muslera yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
23. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cisse'nin önündeki iki savunma oyuncusuna rağmen vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.
34. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Fernandes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
39. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Fernandes'in vuruşunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.
42. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
45+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Fernandes'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Djalma'nın gelişine aşırtma şeklindeki sert şutunda, kaleci Muslera'yı aşan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
52. dakikada Galatasaray karşılaşmada beraberliği yakaladı. Belhanda'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın üzerinden ağlarla buluştu: 1-1
62. dakikada Djalma'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
78. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fernandes'in kafa vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı.
89. dakikada Belhanda'nın ceza yayı üzerinde yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Muhabir: Sinan Özmüş