Kaş'ta zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Jandarma ekibi, alevlerden kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinletmeye çalıştı.
Antalya
Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çayköy Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın zeytinlik alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, evlere ve bitişiğindeki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede tedbir alan jandarma ekibi, alevlerden kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinletmeye çalıştı.
Yangında, zeytin ağaçları zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.