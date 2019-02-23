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Futbol

Galatasaray Akhisarspor maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Akhisarspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Erkan Tiryaki  | 23.02.2019
Galatasaray Akhisarspor maçına hazır

İstanbul

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise pas oyunuyla başladığı idmanı sınırlı alanda oyunsal çalışmayla tamamladığı kaydedildi.

Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaraylı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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