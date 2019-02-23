Galatasaray Akhisarspor maçına hazır
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Akhisarspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise pas oyunuyla başladığı idmanı sınırlı alanda oyunsal çalışmayla tamamladığı kaydedildi.
Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaraylı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.