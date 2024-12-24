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Spor, Futbol

Galatasaray'ın gol raporu

Galatasaray, 17. hafta itibarıyla devre arasına girilen Süper Lig'de 47 kez fileleri havalandırarak, 19 takım arasında en skorer ekip konumunda.

Can Öcal  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Galatasaray'ın gol raporu

İstanbul

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan sarı-kırmızılı ekip adına bu sezon ligin ilk bölümünde 12 futbolcu 45 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri de 2 kez topu kendi filelerine gönderdi.

Ligin en golcü takımı konumunda

Lider Galatasaray, attığı 47 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumunda bulunuyor.

Topladığı 44 puanla lider durumda olan sarı-kırmızılı ekip; ligde Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ve Çaykur Rizespor'a 5'er, Trabzonspor'a 4, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ve Net Global Sivasspor'a 3'er, Atakaş Hatayspor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş'a 2'şer, Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK'ye 1'er gol attı.

Bu sezon duran toplarda farkını gösterdi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sene duran toplardan 7 kez gol buldu.

Özellikle Gabriel Sara'nın kullandığı duran toplarda tehlike yaratan sarı-kırmızılı ekibin ligde attığı 47 golün 7'si bu şekilde geldi.

Galatasaray, ligde duran toplardan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ile 2'şer kez, Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi'yle de 1'er kez fileleri havalandırdı. Ligin 16. haftasındaki Trabzonspor maçında da Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta rakip oyunculardan Ali Şahin Yılmaz, topu kendi ağlarına gönderdi.

En golcü isim Osimhen

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında rakip fileleri en fazla sarsan isim Victor Osimhen oldu.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, ligde çıktığı 11 maçta 9 gol kaydetti.

Osimhen'i 8 golle Barış Alper Yılmaz, 5'er golle de Yunus Akgün ile Michy Batshuayi takip etti.

Galatasaray'da bu sezon ligde gol atan oyuncular şöyle:

İsimGol sayısı
Victor Osimhen9
Barış Alper Yılmaz8
Michy Batshuayi5
Yunus Akgün5
Dries Mertens4
Mauro Icardi4
Abdülkerim Bardakcı2
Gabriel Sara2
Davinson Sanchez2
Kerem Aktürkoğlu2
Lucas Torreira1
Roland Sallai1
Rakibin kendi kalesine attığı2
Toplam47

Gol dakikaları

Sarı-kırmızılı ekip, ligde attığı gollerin 18'ini ilk 30 dakikada kaydetti.

Karşılaşmalara hızlı başlayan Galatasaray, Süper Lig'de bulduğu 47 golün 18'ini ilk 30 dakikada attı. İlk yarılarda 25 kez fileleri havalandıran "Cimbom", ikinci yarılarda da 22 gol kaydetti.

Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, ilk yarılarda sadece 6 gol yerken, ikinci yarılarda 13 kez topu ağlarında gördü.

Galatasaray'ın bu sezon on beşer dakikalık periyotlara göre attığı ve yediği gollerin sayısı şöyle:

Dakika aralıklarıAttığı gol sayısıYediği gol sayısı
0-1582
16-30102
31-4552
45+2-
46-60104
61-7542
76-9063
90+24
Toplam4719

Gol türleri

Galatasaraylı futbolcuların bu sezon kaydettiği gollerin türleri şu şekilde:

Gol TürleriSayısı
Ayakla32
Kafayla9
Penaltıdan4
Kendi kalesine2
Toplam47

"Cimbom" son 2 sezona kıyasla daha fazla gol yedi

Sarı-kırmızılılar, bu sezonun ilk yarısında kalesinde 19 gole engel olamadı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezon takım olarak savunmada iyi bir performans sergileyen Galatasaray, bu sezonun ilk bölümünde 16 maçta 19 kez kalesinde golü gördü.

"Cimbom", 2022-2023 sezonunda oynadığı ilk 18 maçta 13, 2023-2024 sezonun ilk devresinde de 10 gol yemişti.


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