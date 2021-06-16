Euro
10.34
Dolar
8.53
BIST 100
1,438.98
Altın
1,859.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Marmara'da deniz dibindeki yoğun müsilaj görüntülendi
logo
Spor, Futbol

Futbolda yaz transfer dönemi yarın başlayacak

Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Emrah Oktay   | 16.06.2021
Futbolda yaz transfer dönemi yarın başlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelendi. Yarın başlayacak transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık merkezlerinde aşı yoğunluğu yaşanıyor
Sağlık Bakanı Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık
Kırşehir'de berber ve kuaförlere mobil ekip tarafından Kovid-19 aşısı yapıldı
Aşılama çalışmaları 'ticaret ve hizmetler' sektöründeki istihdama da ilaç oldu
İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi

Benzer haberler

Futbolda yaz transfer dönemi yarın başlayacak

Futbolda yaz transfer dönemi yarın başlayacak

EURO 2020'de F Grubu'nda Portekiz, liderliğe yerleşti

EURO 2020'de F Grubu'nda Fransa, Almanya'yı 1-0 mağlup etti

Sivasspor sözleşmesi sona eren Samassa ile yollarını ayırdı

Sivasspor sözleşmesi sona eren Samassa ile yollarını ayırdı
Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en skoreri rekorunu kırdı

Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en skoreri rekorunu kırdı
Fenerbahçe santrafor Serdar Dursun'u transfer etti

Fenerbahçe santrafor Serdar Dursun'u transfer etti