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Spor, Futbol

Futbolda Türkiye Kupası yarın İstanbul'da sahibini bulacak

Bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Ercan Çakar   | 25.05.2022
Futbolda Türkiye Kupası yarın İstanbul'da sahibini bulacak

İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldi.

Demir Grup Sivasspor ise 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 14. sırada bitiren Yukatel Kayserispor ile 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geldiği finali kazanacak takım, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde edecek.

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