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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Metin Arslancan   | 13.09.2019
Futbolda haftanın programı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

Bugün:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

Yarın:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

15 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

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