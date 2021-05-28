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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig şampiyonluğuna ilişkin iddiaların yer aldığı haberleri kınadı

Beşiktaş Kulübü, 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonluğuna ilişkin iddiaların yer aldığı haberleri kınadı.

Mutlu Demirtaştan   | 28.05.2021
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig şampiyonluğuna ilişkin iddiaların yer aldığı haberleri kınadı

Istanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hürriyet Gazetesi’nin bugün yayımlanan nüshasında, asılsız ve ahlaksız iddialardan oluşan birer yazı kaleme alan 'Kaybedenler Kulübü' kalemşorlarını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, futbol takımının 2020-2021 sezonunda taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdir ettiği bir performans sergilediği vurgulanarak "Futbol A Takımı'mızın büyük bir azim ve emekle kazandığı tertemiz şampiyonluğa leke süremeyecek, tartışmaya dahi açamayacaksınız. Ne yapmaya çalıştığınızın, neyi amaçladığınızın farkındayız. Taraftarlık duygusu, gazetecilik ilke ve etik değerlerinin önüne geçmiş, hiçbir dayanağı olmayan mesnetsiz iddiaları mal bulmuş mağribi misali köşelerine taşıyan 'Kaybedenler Kulübü'nün kime hizmet ettikleri malum kalemşorlarını edep çizgisine davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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