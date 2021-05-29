Euro
10.44
Dolar
8.56
BIST 100
1,422.06
Altın
1,903.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bahariye ve Masko İstasyonları Hizmete Alım Töreni’nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'ye 2 milyon dolar ceza

Amerikan Birinci Futbol Ligi yönetimi, Inter Miami Kulübü'ne ücret tavanı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 milyon dolar ceza verdi.

Hüseyin Burak Demirer   | 29.05.2021
Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'ye 2 milyon dolar ceza

Ankara

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'nin Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi'yi kadrosuna kattığı 2020 sezonuna ilişkin başlatılan soruşturma sonuçlandı.

MLS'ten yapılan açıklamaya göre kulüp, 34 yaşındaki Matuidi'ye ödediği maaşla ücret tavanı aşarak ve kadro sınıflandırmasını hatalı yaparak bütçe ve kadro yönergesini çiğnedi.

Bu sebeple Inter Miami'ye 2 milyon dolar ceza verildi. Kulübün 2022 ve 2023 sezonları için belirlenen harcama limiti 2 milyon 271 bin 250 dolar düşürüldü.

Kulübün eski operasyon direktörü Paul McDonough'nın 2022 sezonu sonuna kadar MLS faaliyetlerine katılması yasaklandı. Inter Miami'nin hissedarları arasındaki genel müdür Jorge Mas da 250 bin dolar para cezası aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakalarıyla yakın temaslıların karantina süresi 14 güne çıkarıldı
Hindistan'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 320 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı

Benzer haberler

Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'ye 2 milyon dolar ceza

Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'ye 2 milyon dolar ceza

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel ligleri tescil etti

A Milli Takım'ın kalecilerinden Altay Bayındır: İnşallah güzel sonuçlarla ülkemize gurur yaşatırız

Profesyonel futbol liglerinde 2020-2021 sezonu heyecanı sona erdi

Profesyonel futbol liglerinde 2020-2021 sezonu heyecanı sona erdi
Galatasaray Kulübü borçlarının yapılandırıldığını açıkladı

Galatasaray Kulübü borçlarının yapılandırıldığını açıkladı
Kocaelispor TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu

Kocaelispor TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu