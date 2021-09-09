Dolar
8.47
Euro
10.02
Altın
1,789.75
ETH/USDT
3,554.80
BTC/USDT
46,553.00
BIST 100
1,433.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi

Emrah Oktay   | 09.09.2021
Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi

Istanbul

Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre 17 Haziran 2021'de başlayan yaz transfer dönemi, gece yarısı itibarıyla sona erdi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil aşıları istiyoruz
Türkiye'de 23 bin 914 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Hatırlatma dozu koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi

Futbolda 2021-2022 kulüp lisans süreci tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon oynanan tek maçla başladı

Stadyumlara girişte yeni dönem

Stadyumlara girişte yeni dönem
TFF Tahkim Kurulu Galatasaraylı Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu Galatasaraylı Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri açıklandı