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F1 pilotu Kimi Raikkonen koronavirüs nedeniyle İtalya'daki yarışı da kaçıracak

Koronavirüs tedavisi devam eden Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen, İtalya Grand Prix'sinde de yer alamayacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 08.09.2021
F1 pilotu Kimi Raikkonen koronavirüs nedeniyle İtalya'daki yarışı da kaçıracak

Ankara

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle geçen hafta Hollanda'da düzenlenen yarışa katılamayan Raikkonen'in, 12 Eylül Pazar günü düzenlenecek İtalya Grand Prix'sinde de yer alamayacağı belirtildi.

Sezon sonunda kariyerini noktalayacak 41 yaşındaki sürücünün yerine, geçen yarışta olduğu gibi Polonyalı test pilotu Robert Kubica geçecek.



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