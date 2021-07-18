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Spor, Futbol, Koronavirüs

Futbol camiasından aşı çağrısı

Süper Lig kulüpleri ve Kulüpler Birliği Vakfı, futbolseverleri aşı olmaya davet etti.

Hilmi Sever,Hamdi Çelikbaş   | 18.07.2021
Futbol camiasından aşı çağrısı

İstanbul/Ankara

Süper Lig'deki kulüplerin ve Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medya hesaplarından, "Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden KOVİD-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım." mesajı paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Koca'dan teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş spor kulüplerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı, "Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden KOVİD-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım" mesajlarını ayrı ayrı alıntıladı.

"Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım" ifadesini kullanan Bakan Koca, gösterdiği hassasiyet için üç spor kulübüne de teşekkürlerini iletti.

Bu arada Sağlık Bakanlığı da sosyal medya hesabından, futbolseverlere aşı olmaları çağrısında bulunan Süper Lig'deki kulüplerin Twitter mesajlarını, takipçileriyle paylaştı.

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