Fraport TAV Antalyaspor sahasında kazandı

Antalya
5. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Poli'nin sert şutunda top auta çıktı.
16. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
38. dakikada sağ kanattan Tetteh'in ortası sonrası arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarı
48. dakikada Nuri Şahin'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz, bekletmeden topu kale önündeki Poli'ye indirdi. Poli'nin şutunda, top defansa çarparak kornere gitti.
53. dakikada Chouiar'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Hadadi'nin yerden vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.
88. dakikada Amilton'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
89. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında arka direkteki Güray Vural'ın bekletmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.