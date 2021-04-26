Euro
10.02
Dolar
8.30
BIST 100
1,367.57
Altın
1,778.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fransız basınından, Lyon maçında 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgü

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, lig maçında Olympique Lyon'a karşı attığı 2 golün ardından Fransız basınından övgü aldı.

Yusuf Özcan   | 26.04.2021
Fransız basınından, Lyon maçında 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgü

Paris

Spor gazetesi L'Equipe'in "2-0 geriye düşen Lille, Yılmaz'ın sayesinde Lyon'u yendi ve Ligue 1'in liderliğini yeniden aldı" başlığıyla verdiği haberde, Lille'in özellikle 2 gol atan Burak Yılmaz'ın sayesinde rakibini mağlup ettiği vurgulandı.

Haberde, "Kral" olarak nitelendirilen Burak Yılmaz'ın bu sezon çok iyi performans sergilediğini ve dünkü maçta harika oynadığı belirtildi.

Burak Yılmaz'ın bu sezon 14 gol kaydettiği aktarılan haberde, Burak Yılmaz'ın Lille'e katkılarının istatistiklerin ötesinde olduğu, dünkü maçta sol dizinde ağrı hissetmesine rağmen mücadele ettiğinin altı çizildi.

Foot Mercato da Lille'in Lyon'u yendiği maçı okuyucularına "Herkes kahraman Burak Yılmaz'ın önünde eğiliyor." başlığıyla duyurdu.

Le Figaro gazetesinin haberinde, Burak Yılmaz'ın Lille'in tartışmasız güçlü oyuncusu ve gerçek kahramanı olduğu belirtildi.

Haberde, milli futbolcunun dünkü karşılaşmada Lyon'un "cellatı" olduğu kaydedildi.

20 Minutes gazetesinin "Kral Burak Yılmaz Lyon'da Lille'in sezon sonunun kaderini nasıl değiştirdi?" başlıklı haberinde de Burak Yılmaz'ın 2 gol ile Lille'in "zaferinin adamı" olduğu belirtildi.

Burak Yılmaz'ın Ligue 1'in "en şiddetli" forvetlerin arasında yer aldığı ifade edilen haberde, milli futbolcunun dünkü maçta ilk yarı sona ermeden frikikten attığı golle takımına galibiyetin mümkün olduğunu inandırdığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DTÖ'den 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı
Araştırma: Sıtma için kullanılan oral ilaçlar ve boğaz spreyleri, Kovid-19'un bulaşma ihtimalini azaltıyor
Google ve Microsoft'tan rekor sayıda Kovid-19 vakalarının görüldüğü Hindistan'a destek sözü
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 496 kişi hayatını kaybetti
Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varıldı

Benzer haberler

Fransa Savunma Bakanı, askerlerin Macron’u uyardığı e-bildiriyi 'sorumsuzluk' olarak niteledi

Fransa Savunma Bakanı, askerlerin Macron’u uyardığı e-bildiriyi 'sorumsuzluk' olarak niteledi

Fransız basınından, Lyon maçında 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgü

Çin'in Pasifik'teki faaliyetlerine karşı Japonya, ABD ve Fransa ortak tatbikat planlıyor

Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Lyon'u 3-2 yendi

Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Lyon'u 3-2 yendi
Fransız gazeteci Vidal'den İsrail'in Filistinlilere müdahalesine uluslararası medyanın sessiz kalmasına tepki

Fransız gazeteci Vidal'den İsrail'in Filistinlilere müdahalesine uluslararası medyanın sessiz kalmasına tepki
Aşırı sağcı Le Pen, Macron’u e-bildiriyle uyaran askerleri safına davet etti

Aşırı sağcı Le Pen, Macron’u e-bildiriyle uyaran askerleri safına davet etti