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Spor, Futbol

Formalarda "Arial" font zorunluluğu kalktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), forma setlerindeki numara ve isimlerde "Arial" font kullanma zorunluluğun kaldırıldığını duyurdu.

Metin Arslancan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Formalarda "Arial" font zorunluluğu kalktı

İstanbul

TFF'nin açıklamasında, "TFF Yönetim Kurulu'nun 31 Temmuz 2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre; forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir." denildi.

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Federasyon ayrıca sezon başladıktan sonra talimatta belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla font değişikliği yapılabileceğini de bildirdi.

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