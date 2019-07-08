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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Muric: İyi ki buradayım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum" dedi.

Hüseyin Eroğul,Ömer Ürer,Tayyib Hoşbaş   | 08.07.2019
Fenerbahçe'nin yeni transferi Muric: İyi ki buradayım

İstanbul

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muric, çok mutlu olduğunu söyledi. 

Sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalında yer alan videoda, transferini FB TV'de bir haber anonsu şeklinde duyuran Vedat Muric, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için onurluyum. Bu şanlı tarihe inşallah adımı yazdıracağım." diye konuştu.

Transferi öncesi sarı-lacivertli taraftarların kendisine büyük ilgisi olduğunu söyleyen golcü oyuncu, "Taraftarlara çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan bana ve eşime atılan mesajlar, çok büyük ilgi vardı. Taraftarımızla, yönetimimizle, futbolcularımızla hep birlikte olup, şanlı tarihimize şampiyonluklar kazandırmaya devam edeceğim. 'İyi ki buradayım.' diyorum. İnşallah bunu sahadaki mücadelemle, performansımla, gollerimle taraftarımıza da söyletirim." değerlendirmesinde bulundu.

Muric, "Hedefim, kulübümüze yakışır bir karakter ve futbolcu olup, goller atmak. Golle, asistle takımıma katkı sağlamak, hep birlikte nice güzel şampiyonluklar kazanmak." ifadelerini kullandı.

Yayınlanan videoda, Vedat Muric'in sözleşme imzalamasına ve Ülker Stadı'nı dolaşmasına da yer verildi.

Fenerbahçe'de Vedat Muric kampa katıldı

enerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'na geldi.

İstanbul'dan özel araçla Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde gelen sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Muric, idari menajer Volkan Ballı tarafından karşılandı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Muric, transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin en büyük camiasına katıldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Kosovalı oyuncu, "Gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum, maçlarını izlediğim bu çubuklu formaya kavuştuğum için, bu takımın bir parçası olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Kelimelerle ifade edemem bunları. İyi ki Fenerbahçe'deyim. FB TV’ye verdiğim röportajda, 'Fenerbahçe istedi, oldu.' dedim. Şu an da öyle söylüyorum, Fenerbahçe istedi, oldu." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Vedat Muric, sarı-lacivertli formayla basın mensuplarına poz verdi.

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