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Spor

Burak Yılmaz ameliyat edildi

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz ameliyat edildi.

Hüseyin Eroğul   | 08.07.2019
Burak Yılmaz ameliyat edildi

Istanbul

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ın ameliyat edildiğini duyurdu. 

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.

Başarılı geçen operasyonda golcü oyuncunun sağ ayak 5. tarak kemiğine vida yerleştirildiği aktarıldı.

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