Dolar
34.05
Euro
37.79
Altın
2,497.75
ETH/USDT
2,305.00
BTC/USDT
54,795.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Filip Kostic, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmak için davet ettiği Sırp futbolcu Filip Kostic, İstanbul'a geldi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 08.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Filip Kostic, İstanbul'a geldi

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki oyuncuyu, Fenerbahçe kulübü yetkilileri ile sarı-lacivertli futbolseverler karşıladı.

Kostic, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic'i transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a davet ettiğini açıklamıştı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir." denilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda yarın şehitler için saygı duruşunda bulunulacak
Çorum'da sağanak etkili oldu
Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninde konuştu
Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Filip Kostic, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Filip Kostic, İstanbul'a geldi

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır

İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide: Yarın için hazırız

İzmir, A Milli Futbol Takımı'na 37. kez ev sahipliği yapacak

İzmir, A Milli Futbol Takımı'na 37. kez ev sahipliği yapacak
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet için İzlanda ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet için İzlanda ile karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı İzmir'de

A Milli Futbol Takımı İzmir'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet