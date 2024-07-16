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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Saint-Maximin İstanbul'da

Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fatih Erel  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Saint-Maximin İstanbul'da Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen futbolcu, kendisini bekleyen araçla buradan ayrıldı.

27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de geçen sezon 31 maçta 4 gol, 10 asist kaydetti.

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