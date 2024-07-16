Dolar
33.07
Euro
36.04
Altın
2,464.73
ETH/USDT
3,481.60
BTC/USDT
64,840.00
BIST 100
11,139.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Southgate, görevinden istifa etti

İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya'ya kaybedilen finalden​​​​​​​ 2 gün sonra istifa etti.

Fatih Erel  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Southgate, görevinden istifa etti

İstanbul

53 yaşındaki İngiliz teknik adam, yaptığı açıklamada, "Gururlu bir İngiliz olarak, İngiltere için oynamak ve İngiltere'yi yönetmek hayatımın en büyük onuruydu. Benim için her şey demekti ve ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Ama artık değişim zamanı, yeni bir sayfa açma zamanı." ifadelerini kullandı.

Southgate yönetimindeki İngiltere, EURO 2020 finalinde İtalya'ya, EURO 2024 finalinde ise İspanya'ya kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtayda görülen "Ergenekon'da kumpas" davasının gerekçeli kararı açıklandı
"15 Temmuz Milletin Zaferi" panelinde "FETÖ'nün Propaganda Ağı ve Algı Yönetimi" oturumu düzenlendi
İstanbul'da öldürülen Ramazan Pişkin'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
İzmir Bergama'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Southgate, görevinden istifa etti

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Southgate, görevinden istifa etti

Galler Başbakanı Vaughan Gething görevinden istifa etti

İngiltere'de Kraliyet ailesine ait olmayan tek saray: Blenheim

Avrupa ülkeleri Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i silahlandırıyor

Avrupa ülkeleri Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i silahlandırıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Londra'daki 15 Temmuz paneline video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Londra'daki 15 Temmuz paneline video mesaj gönderdi
EURO 2024'ün şampiyonu İspanya

EURO 2024'ün şampiyonu İspanya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet