Euro
7.57
Dolar
6.74
BIST 100
108,952.70
Altın
1,694.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Londra’da binlerce gösterici, ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Floyd için yürüyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin Riva kampı sona erdi

Fenerbahçe Futbol Takımının, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdiği kampı sona erdi.

Süha Gür   | 03.06.2020
Fenerbahçe'nin Riva kampı sona erdi

İstanbul

Fenerbahçe Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdiği kampı tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Riva'daki kampın son gününde, mevcut kadrodan oluşturulan iki takım arasında hazırlık maçı yapıldığı belirtildi.

Karşılaşmayı, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin de izlediği aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.

Fenerbahçe, 26 Mayıs'tan beri Riva'da kamp yapıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bini geçti
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin 909 Kovid-19 vakası görüldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 160 bini aştı
Kovid-19 tedavisinde ibuprofen denenecek
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor

Benzer haberler

Fenerbahçe'nin Riva kampı sona erdi

Fenerbahçe'nin Riva kampı sona erdi

Beşiktaş, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'yı andı

Ukrayna kulübü Karpaty 14 gün tecrit altında kalacak

Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı

Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü Güneş: Oyuncularımızla beraber çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum

Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü Güneş: Oyuncularımızla beraber çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum
Fenerbahçe'de Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

Fenerbahçe'de Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı